بورشة فنية.. أطفال مجلة نور يشاركون الفلسطينيين مشاعرهم

شارك أطفال مجلة نور، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مشاركة فنية وجدانية عبروا من خلالها عن احتوائهم ومساندة أطفال فلسطين - غزة.

أقيمت ورشة فنية قدمتها الفنانة أسماء شاهين، مع فريق أصحاب مجلة نور من زوار المعرض وأصحاب المواهب باستخدام أدوات رسم فنية مختلفة كالألوان الأكريليك وورق الكارتون ومادة الصلصال، عبر من خلالها الأطفال عن اعتزازهم بعلم فلسطين بألوانه الحمراء والسوداء والبيضاء والخضراء، وتم رسم العلم الفلسطيني بأكثر من طريقة فنية، تناسب الأطفال واليافعين.

ومن جانبهم عبر أطفال وأصدقاء مجلة نور المشاركين بالورشة الفنية عن مشاعرهم بمساندة أطفال غزة لأن الطفل الفلسطيني في هذه الأيام أصبح محروما من أهم احتياجاته الحياتية، وأنهم في ذات الوقت لديهم أمل كبير بأن الحق سيعود إلى أصحابه بفضل أبناء فلسطين البواسل وأن أطفال فلسطين اليوم سيحملون راية الحرية والبناء والاستقلال والعزة والكرامة.

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