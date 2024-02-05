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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن ننهي الحرب حتى نبيدهم

توعد بتصفية قادة حماس.. نتنياهو يكشف موعد إنتهاء حرب إبادة غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع لحزب الليكود إنه "يجب ألا ننهي الحرب حتى نقتل قيادة حماس"، وفق ماذكرت صحف عبرية.

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جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  لاجتماع لحزبه الليكود اليوم الاثنين.

وصرح نتنياهو أمام أعضاء حزب الليكود بإنه "يجب علينا قتل قيادة حماس" وأكد أن الحرب في قطاع غزة لا يمكن أن تنتهي قبل حدوث ذلك.

وقال الليكود إن نتنياهو أبلغ المشرعين في اجتماع الحزب أن الوصول إلى هذا الهدف سيستغرق وقتا وصفه بأنه "أشهر وليس سنوات".

وذكر النائب داني دانون لنتنياهو خلال اللقاء إن "الوضع أمس، حيث كانت دولة (كيان الاحتلال) بأكملها تنتظر ما سيقوله زعيم حماس يحيى السنوار، كان مهيناً".

ودعا دانون، نتنياهو إلى "تغيير النهج"، ودعا إلى منع سكان غزة من الانتقال إلى شمال قطاع غزة. 
وقال "هذا هو الإنجاز الوحيد الذي حققناه في الحرب".

رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو الليكود داني دانون

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