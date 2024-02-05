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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل أحدث شراكة لدعم التكنولوجيا في القطاع العقاري

صدى البلد

أعلنت المطورون العرب القابضة تعاقدها مع شركة SAP- الرائدة عالمياً في مجال إصدار البرمجيات الإدارية والحلول التكنلوجية للمؤسسات - لتطوير نظام رقمي متكامل لجميع إدارات الشركة؛ لزيادة الفاعلية والكفاءة في منظومة التشغيل بوجه عام بما يحقق الاستدامة الرقمية للمجموعة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية  تحقيق آفاق جديدة لعصر حديث وتطور مؤسسي رقمي مستدام آمن في كافة الخدمات الشركة لتيسير آلية العمل وإجادة التحكم بالإجراءات والبيانات ولرفع الكفاءة التشغيلية بما يدعم قدرة الشركة على التكييف مع متطلبات العملاء، وفي الوقت نفسه مواكبة توجهات الدولة نحو " التحول الرقمي" بهدف تعزيز الاستدامة الرقمية والحفاظ على الموارد البيئة.

 

وقع التعاقد الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، ومحمد سامي العضو المنتدب لشركة SAP العالمية، بحضور أحمد عبد الهادي الرئيس التنفيذي لشركة Phoenix أحد الوكلاء المعتمدون في مصر من شركة SAP العالمية والتي بدأت رحلة شراكتها مع المطورون العرب من خلال تعاقد لتطبيق النظام الجديد المتعاقد عليه مع شركة SAP وذلك لما لهم من خبرات في مجال التحول الرقمي.


وفي ذلك الإطار قال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذي إن التعاقد مع  SAP العالمية يمثل نقلة نوعية وطفرة تكنولوجية في إدارة الشركة من خلال دراسة دورات العمل الحالية وتحليلها وتطويرها بشكل عملي وأتمتة خطوات بعض دورات العمل بما يساعد على رفع كفاءة العمل وخفض تكلفة العمليات مع القدرة على سرعة اتخاذ القرار المناسب بناءً على معلومات سريعة ودقيقة خصوصاً مع التغيرات المستمرة والتطور التكنولوجي السريع.

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