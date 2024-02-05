قلب العقرب يجاور القمر الآن في سماء مصر.. شاهد

تشهد سماء مصر، الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

اقتران القمر مع نجم قلب العقرب

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إننا علي موعد اليوم الإثنين 5 فبراير ظاهرة فلكية جميلة ومع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة يستعد الراصدون وهواة الفلك لمتابعتها وهي اقتران القمر مع نجم قلب العقرب، أننا سوف نتمكن من مشاهد نجم قلب العقرب اثناء اقترانه مع القمر ومشاهدتهما من الأراضي المصرية بالعين المجردة من بعد غروب الشمس.

الدكتور أشرف تادرس

وأوضح تادرس، أن القمر مع نجم قلب العقرب (أنتاريس Antares) ويمكن رؤيته هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاه الشرق في الـ 3:00 صباحا في ذلك اليوم إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

النجم العملاق قلب العقرب (Antares)

وأشار أستاذ الفلك إلي أن النجم أنتاريس Antares أو قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

وأشار الدكتور اشرف تادرس، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

أحداث سماوية مميزة بانتظار عشاق الفلك خلال هذا الأسبوع

يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، مع عدد من الظواهر الفلكية البديعة والهامة المرتقبة والتى يشاهد عدد كبير منها بالعين المجردة فى مشاهد بديعة يترقبها هواة الفلك .

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف عن أهم الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر فبراير وتفاصيلها بالتواريخ .

2-1 فبراير/ القمر وسبيكا

يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء ، وهو نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس ، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية.

يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة عند منتصف الليل ، ويظلا بالسماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

5 فبراير/ القمر وأنتاريس

يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب ، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.

يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاة الشرق في الـ 3:00 صباحا في ذلك اليوم إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

7 - 8 فبراير/ القمر والزهرة والمريخ

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكذلك مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في ذلك الوقت ، حيث نرى الثلاثة اجرام بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية بغضون الـ 5:30 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

10 فبراير/ القمر الجديد (محاق شهر شعبان)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

تعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة ، والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الطيفية المطلوبة .