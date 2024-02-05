فتح باب التقديم لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

أعلنت مؤسسة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" عن فتح باب التقديم للدورة الثامنة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية عن عام 2023 للعمل الصحفي على اختلاف منصاته وأنواعه الراسخ منها والحديث، وذلك بدءاً من أول فبراير وحتى 31 مايو 2024، وذلك عبر البريد الإلكتروني.

وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، وتبلغ قيمة كل جائزة 350 ألف جنيه مصري.

وتهدف مؤسسة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية"، من خلال هذه الجوائز، إلى تكريم الصحفيين والصحفيات بالوطن العربي ممن تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2023، على أن تكون هذه الجوائز عوناً لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من وسائل وأدوات لمواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد. وكرمت المؤسسة 16فائز وفائزة حتي الان.

وتتمثل شروط التقدم لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية لعام 2024 للعمل الصحفي في أن يكون المتقدم عربي الجنسية؛ وأن يتقدم بعمل صحفي منشور باللغة العربية في أي من الصحف أو المجلات أو المواقع الإخبارية العربية، كما يجب أن يكون سن المتقدم أو المتقدمة 40 عاماً أو أقل في 31 ديسمبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بأحدث التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.



