ضمن حياة كريمة.. تطوير وإنشاء 61 منشأة بقطاع الصحة في الشرقية

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام مسعود، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل إدارات "الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبو عمر"، ويتم خلالها في قطاع الصحة عمل تطوير شامل ورفع كفاءة لعدد 61 منفذًا طبيًا، موضحًا أن تلك المشروعات مقسمة إلى 24 منشأة طبية بالحسينية، و20 منشأة بصان الحجر، و17 بمنشأة أبو عمر.



وأكد مسعود - في بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية اليوم /الاثنين/ - أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، لافتًا إلى الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية - بحسب البيان - بالمرور على المجمع الطبي بسعود التابع للإدارة الصحية بالحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل به، بعد فرشه وتجهيزه بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة، وتشغيله تجريبيًا لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات اللازمة له ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية.



وتفقد مسعود الأقسام المختلفة بالمجمع الطبي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالرعاية الأولية، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية وغير الطبية، كما اطمأن على التدريب الجيد للفرق الطبية على التعامل مع الأجهزة، وانتظام جلسات التطعيمات الروتينية للأطفال، وتخزين الطعوم بسلسلة التبريد وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.



كما تابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بعيادة طب الأسنان، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، حيث بلغ متوسط التردد اليومي 25 حالة، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة للعمل، وتابع استكمال ملفات طب الأسرة الخاصة بأهالي قرية سعود وتوابعها، والبالغ عددهم 9022 أسرة، مؤكداً أهمية سرعة استكمال كافة الملفات بالمجمع.



وأشاد مسعود بالأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمجمع الطبي بسعود، والمقام على مساحة مباني ١٢٥٠م٢، ومساحة كلية ٦٣٠٠م٢، ويتكون من 3 طوابق لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، لنحو ٤٥١١٠ مواطنين من أهالي القرية والمناطق المحيطة بها منها ١١ تابعا، بالإضافة إلى إنشاء وحدة إسعاف بسعود، والمقامة على مساحة ٣٣٥م٢؛ وذلك لتلبية احتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية.



كما أثني على التجهيزات الطبية الحديثة التي تم دعم المجمع بها من قبل وزارة الصحة والسكان، من أجهزة الأشعة التلفزيونية والعادية وأجهزة المعامل والتعقيم وغيرها، والتي تأتي في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصري.

