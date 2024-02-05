169 هجوما.. الخارجية الأمريكية ترسل مبعوثها لليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينج سيسافر إلى الشرق الأوسط للقاء الشركاء في المنطقة لمناقشة الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين، التي تقوض حرية الملاحة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وكشفت وزارة الخارجية عن أن "الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم جهود السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي تلحق الضرر بالشعب اليمني".

وتابع البيان: "سيجتمع المبعوث الخاص ليندركينج مع نظرائه الإقليميين لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي، ووقف هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر، وتجديد التركيز على تأمين سلام دائم للشعب اليمني".

يأتي ذلك فيما ذكر مسؤول أمريكي أن "قوات امريكا في سوريا تعرضت لثلاث هجمات بعد الضربات التي نفذناها في العراق وسوريا".

وأضاف : "موقع الفرات للدعم في سوريا تعرض لهجومين يومي السبت والاثنين لم يسفرا عن إصابات".

وأردف المسؤول الأمريكي: "قاعدة حقل العمر تعرضت لهجوم بمسيرة يوم الأحد لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية".

وكشف عن أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ١٦٩ هجوما منذ ١٧ أكتوبر.