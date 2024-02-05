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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معلومات مهمة عن النائبة أمنية رجب المتوفاة في حادث تصادم بالمنيا

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة أمنية رجب

يقدم موقع صدى البلد أبرز المعلومات الخاصة بالنائبة الدكتورة أمنية رجب عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن محافظة المنيا والتي لقت مصرعها إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

معلومات هامة عن النائبة أمنية رجب

شغلت الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب مناصب مهمة كان أبرزها منصب وكيل وزارة الصحة بالمنيا كما تم ترشيحها لعضوية مجلس النواب عام 2020 ضمن القائمة عن حزب مستقبل وطن.

كانت النائبة أمنية رجب نائبة عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وعملت كأمينة للمرأة بحزب مستقبل وطن لمدة 3 سنوات، ومن أبرز الفعاليات التي شاركت بها النائبة الراحلة اجتماع مناقشة خطة عمل أمانة الصحة المركزية بحزب مستقبل وطن، من اجل مناقشة سبل دعم المستشفيات المتخصصة في بعض الأمراض.

تفاصيل الحادث الأليم

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ مما تسبب في وفاة الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب عن عمر يناهز 64 عامًا.

وتم نقل جثمان النائبة إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا والمصاب إلى المستشفي للعلاج.

وكشف تقرير الدكتور هاني اسحق، مفتش صحة المنيا، عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة النائبة وتعرضها لكسر بالجمجمة مما تسبب في حدوث نزيف في المخ تسبب في الوفاة دون وجود شبهة جنائية تم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

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