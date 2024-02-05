استشاري صحة نفسية يوضح طرق تعزيز الثقة بالنفس لدى الأشخاص.. فيديو

كشف الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، طرق تعزيز الثقة بالنفس لدى الأشخاص.



وقال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "التطوير من النفس والتعلم، من أكبر عوامل زيادة الثقة بالنفس، والتعلق العاطفي بالطرف الآخر لزيادة الثقة أمر خاطئ، وهذا كثيرا ما نراه في علاقات الشباب".

وأضاف الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية،:"الثقة بالنفس تنبع من الشخص ذاته، منوها عن ضرورة اتخاذ الأشخاص قرارات والتعلم من المواقف الحياتية؛ لاكتساب مزيد من الخبرات ومن ثم تأتي الثقة".



