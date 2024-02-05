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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

هالة الشاروني: أبي كان منصفا للمرأة مراعيا لبيته..وسأكمل مسيرته في ثقافة الطفل ودعمه

الكاتبة الدكتورة
الكاتبة الدكتورة هالة الشاروني

قالت الكاتبة الدكتورة هالة الشاروني خبيرة تصميم وسائل الإيضاح وقص القصة للأطفال، ابنة الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني - شخصية معرض الكتاب للطفل هذا العام -إن أبي كان منصفا للمرأة مشجعا للفتاة منذ صغرها فكانت في قصصه هي التي تدافع عن أخيها، ولم يكن متفرغا تماما للأدب بل مراعيا لبيته دائما في المقام الأول. 

وأضافت الشاروني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم /الاثنين/ - سأكمل مسيرة أبي من حيث رحل، لاسيما وأنه قدم لي خبرة 30 عاما في مجال أدب الطفل بجرعات مكثفة، فجعلني أحب القراءة بشراهة حتى حصلت على الدكتوراه في مجال علم نفس ذوي الاحتياجات الخاصة وكاتبة لأدب الطفل . 

وتابعت "كان موقع كتابات الشاروني بجانب باب البيت متلقي ومودع لنا يترك قلمه ليتفقد أحوالنا من ضيق أو سعادة، فرعايته لبيته كان لها دور كبير في شعوره بالآخرين وانعكس ذلك على كتاباته، وغرس فينا حب العمل والتفاني، وعلمنا قوة الملاحظة والكتابة، فدفتر مذكراتي منذ المرحلة الابتدائية شكل لبنة لكتاباتي العديد من قصص الأطفال، وكذلك ملاحظاتي لمواقف حياتية كان دافعا للكتابة.

وحول هل أخذ الشاروني ابنته قصة من قصصه ، أوضحت أن الشاروني كان يكتب بعض قصصه عن مواقف واقعية كانت تحكيها له كأب، مثل رواية مغامرة في بيت الطالبات، عن طالبة كانت تدرس في جامعة قنا ورغم تفوقها الدراسي كانت تتعمد الرسوب لأن والدها سيزوجها من ابن عمها بعد اتمام دراستها، مشيرة إلى أنها ستحاول تجسيد الشاروني في رواياتها لأن شخصيته فريدة، وستتبع منهجيته في الكتابة وفي الحياة بالقراءة والثقافة العالية والحبكة المناسبة.

وتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حتى 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتشارك في المعرض 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص، وتجاوز حتى الآن أربعة ملايين زائر.

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