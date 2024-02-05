بشأن الزنفلي.. أحمد حسن يكشف مفأجاة من ودية سموحة والأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن ظهور محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي الجديد في ودية سموحة والاهلي .

وكتب أحمد حسن : ودية سموحة اليوم شهدت ظهور محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي الجديد الذي تواجد مع الفريق لكنه لم يشارك في المباراة.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي تعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 2 مليون جنيه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاتفاق تم على الحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر، وفي حال تفعيل بند الشراء سوف يتم دفع 3 ملايين جنيه".