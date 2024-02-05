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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

مذيعة صدي البلد ملك
مذيعة صدي البلد ملك ريان

قدمت ملك ريان، تغطية خاصة حول زيادة المعاشات والتي ستشهد بشرى سارة للجميع.. فما التفاصيل؟.

مع اقتراب شهر رمضان 2024 يرتفع معدل البحث عن موعد زيادة المعاشات 2024، عبر محركات البحث العالمية من قبل مستحقي المعاشات الذين يصل عددهم الـ 11 مليون مواطن؛ حيث يتساءل المواطنون عن حقيقة زيادة المعاشات قبل شهر رمضان.

وتداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بعض الأنباء المتعلقة بـزيادة المعاشات قبل شهر رمضان 2024 (أي في شهر مارس المقبل)، ولكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تُعلن بشكل رسمي عن أي زيادة في المعاشات قبل شهر رمضان 2024، وبناءً عليه فسيتم صرف معاشات شهر مارس 2024 بدون أي زيادة.

وفي إطار ذلك، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان سابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام بمسار تحسين المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي..

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