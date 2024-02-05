وزنه 18 كجم.. نجاح عملية استئصال ورم خبيث لسيدة بمستشفى السلام

نجح قسم النساء بمستشفى السلام ببورسعيد، من استئصال ورم خبيث بالمبايض وزنه ١٨ كجم من سيده عمرها ٣٨ سنة.

وتم عمل الفحوصات اللازمة وكان التشخيص وجود جلطة بالساق نتيجة وجود ورم خبيث كبير يضغط علي أوردة الساق ويضغط علي الكلي.

وتم وضع الخطة العلاجية بالتعاون مع جميع الأقسام المعنية وتم علاج جلطه الساق بالكامل قبل العملية.

وفي بيان للمستشفي، أكدت أنه تم اجراء العملية بقسم النساء بالمبني البحري الجديد، حيث تم استئصال الورم بالكامل مع الرحم والغدد الليمفاوية ومنديل البطن.

وخرجت المريضة للعناية المركزة لمدة ٢٤ ساعة تحت الملاحظة وبعدها إلي القسم الداخلي لإتمام العلاج وخرجت السيدة من المستشفى بحالة جيدة.