شبانة: كولر يضع مهلة لتجديد عقود 4 لاعبين في الأهلي

علق الإعلامي محمد شبانة، على تجديد الأهلي لرباعي الفريق بعد تألق بعضهم في أمم أفريقيا.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج الإذاعي، “الفترة اللي جاية الأهلي هيسعي لتجديد تعاقد السولية، وعلي معلول، وتمديد عقد كل من الشناوي، وبيرسي تاو، بعد تألقه في أفريقيا”.

وكان الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أكد أن النادي الأهلي تعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 2 مليون جنيه.

وتابع "هشام"، خلال برنامجه على قناة النهار، "الاتفاق تم على الحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر، وفي حال تفعيل بند الشراء سوف يتم دفع 3 ملايين جنيه".