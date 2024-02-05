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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: قصف قافلة «الأونروا» إجرام ليس جديدا على الاحتلال

غزة
غزة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، ردا على قصف الاحتلال الإسرائيلي لقافلة مساعدات غذائية لمنظمة الأونروا داخل غزة، إن هذا العمل ليس جديدا على جيش الاحتلال.

أضاف « الهباش » خلال مداخلة هاتفية مع المذيعة «نانسي نور» له على شاشة قناة «اكسترا نيوز» أن الاحتلال يقترف جرائم حرب يومية ضد المدنيين ودور العبادة والمستشفيات، ويمنع دخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ويتباهي بذلك؛ لذلك فليس جديدا عليه ما فعله من قصف لقافة مساعدات الأونروا.

وأشار «الهباش» إلى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني لزيادة إرهاقه تهدف لتحقيق مؤامرات الاحتلال الخبيثة الرامية لإفراغ قطاع غزة من أهله، عبر القصف والضغط للخروج القسري من قطاع غزة.

وأكد « الهباش » خلال تعليقه على زيارة وزير الخارجية الأمريكي المرتقبة للمنطقة، أن الولايات المتحدة حتى الآن لم تنجح في تحقيق أي تقدم تجاه حلحلة الأمور الناشئة عن العدوان الإسرائيلي، موضحا أنه إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات عملية في اتجاه حلحلة سياسية وفتح الأفق السياسي التي تفضي لتطبيق القرارات الشرعية الدولية القائمة على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية فلن يحدث أي شيء جديد.

وشدد على أن أول هذه الخطوات التي يجب أن تتخذها أمريكا بعد الوقف الفوري للعدوان على غزة والضفة الغربية والقدس هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأنه آن الأوان للولايات المتحدة أن ترفع «الفيتو» عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورفع الدولة الفلسطينية إلى العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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