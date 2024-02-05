عضو مجلس الزمالك: إبرام عدة صفقات في قطاعات الناشئين فكرة استثمارية

قال حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن إبرام عدة صفقات في قطاعات الناشئين وتجديد عقود بعض النجوم فكرة استثمارية.

وتابع في المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات قائلا:" نحرص على توسيع قاعدة الناشئين بنادي الزمالك، وتم إبرام عقود لـ48 لاعبا في كافة فرق قطاع الناشئين".

وأضاف :" تلقينا عدة عروض لبعض لاعبي قطاع الناشئين، ولكنا رفضنا التفريط في خدماتهم من أجل حاجة القطاع لهم، وأتوجه بالشكر لعبد الواحد السيد مدير الكرة الذي لعب دوراً كبيراً في تجديد عقود اللاعبين".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.