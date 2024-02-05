وزارة الشباب تواصل تنفيذ العديد من الفعاليات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ العديد من الورش الفنية والندوات داخل جناح الوزارة بمعرض القاهره الدولي للكتاب في دورته الـ55 .

وشهد اليوم مشاركة الإدارة المركزية للتعليم المدني بلقاء عن برنامج التعليم المدني والمشروع القومي للقيادات الشبابية، والذي يهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.



وتضمنت الفاعليات تنفيذ الإدارة العامة للبرامج والأنشطة العديد من الورش الفنيه للنشء مثل ( الموسيقي / فن المطويات/ أشغال فنية / لف العالم / بورتريه / الطايرات)، تم أيضاً تنظم ندوة بالتعاون مع وزارة الأوقاف عن "التفوق العلمي وإثارة علي المجتمع" للشيخ عبدالخالق صلاح والشيخ محمد عبدالله إبراهيم، وقد تفاعل الرواد مع الندوة.



بينما نفذت الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين فعاليات قافلة "الشباب والمناخ" للتوعية بشؤون البيئة والتغيرات المناخية، بالتعاون منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS.



كما تم عرض العديد من الأفلام الوثيقية لرواد المعرض التى تتناول البرامج التى تنفذها الوزارة، كما تم توزيع الهدايا العينية من الأعمال المنفذة بسواعد النشء.

