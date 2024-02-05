مؤتمر الصفقات.. مجدي أبو المجد يقدم الشكر لمجلس إدارة الزمالك

أكد مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أنه يتقدم بالشكر لمجلس الإدارة على خوضهم لتحدي كبير في الفترة الماضية، مشددا على أن الصعوبات كانت واضحة للكل.

وأعلن عن الصفقات الجديدة لفريق كرة اليد وهم :" عبد الله إمام وأحمد سامح وأحمد مجدي ومحمد مؤمن صفا وأحمد حسن".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.