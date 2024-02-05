بحضور النائب محمد أبو العينين.. صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT Arabic|فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لتوقيع شبكة قنوات صدى البلد الإعلامية، بروتوكول تعاون مع شبكة RT الروسية قناة RT Arabic.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "تم توقيع برتوكول تعاون بين شبكة قنوات صدى البلد الإعلامية، وشبكة RT الروسية قناة RT Arabic بحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "هذه الخطوة التي يقوم بها النائب محمد أبو العينين مهمة جدا"، مضيفا: "RT الروسية الناطقة بالعربية من أهم القنوات العالمية، والتعاون معهم سيكون مثمرا جدا".

ووجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعد توقيع مؤسسة صدى البلد بروتوكول تعاون مع قناة « RT Arabic»، الروسية، بحضور الإعلامية مايا مناع مدير قناة RT Arabic.



واسترسل: " قناة RT Arabic، منتشرة بصورة كبيرة في كافة دول العالم، وتبث بأكثر من لغة، كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من قام بافتتاحها"، موضحا: "مسئولي قناة RT Arabic، أثنوا على المحتوى الذي تقدمه قناة صدى البلد، كما أكدوا أن القناة لها قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي".

وأكمل أحمد موسى: «تحدثت مع الإعلامية مايا مناع مدير قناة RT Arabic، حول العلاقة المصرية الروسية، حيث تم الحديث عن مشروع الضبعة للطاقة، وأهمية دخول مصر لتحالف الـ بريكس».



وتابع: " أطر التعاون بين قناة صدى البلد وقناة RT Arabic، قد تشمل تبادل الخبرات بين المؤسستين، حيث يمكن لقناة صدى البلد الاستعانة بمراسلي قناة RT Arabic في أي دولة في العالم، ويمكن لقناة RT Arabic، الاستعانة بأي محتوى تريده من مؤسسة صدى البلد".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "صدى البلد من أهم الشبكات الإعلامية الموجودة في مصر، وسيتكون هذا التعاون إضافة كبيرة للجانبين المصري والروسي، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية".

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بموقع صدى البلد الإخباري، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد صبري، قائلا: "أتوجه بالتحية للكاتب الصحفي أحمد صبري على ما يقدمه في موقع صدى البلد".

