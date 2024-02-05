رئيس جهاز الكرة الطائرة بالزمالك: سنستمر في سياسة تصعيد الناشئين

أكد أحمد مصطفى رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك أن استراتيجية مجلس الإدارة هي الاهتمام باللاعبين الناشئين، وتم التركيز على استقطاب مدربين من أبناء النادي لتطوير قطاع الناشئين

وتابع:" تم تدعيم فرق الكرة الطائرة بلاعبين صغار السن، من أجل الاعتماد عليهم لفترة أطول، وسنستمر في سياسة تصعيد اللاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول".

وأضاف :" الزمالك توج بالدوري والكأس في أخر 3 سنوات ونسعى للحفاظ على نفس المستوى".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.