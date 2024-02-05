الأهلي يقرر تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.



ووافق المجلس خلال اجتماعه على البدء في مشروع تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وذلك وفق أفضل الخامات والمعايير العالمية لخدمة فرق النادي المختلفة.