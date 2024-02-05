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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الريشة الطائرة يكشف عن شعار بطولة أفريقيا 2024

اتحاد الريشة
اتحاد الريشة

كشف مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، هوية شعار بطولة أفريقيا المقبلة للكبار والمقرر إقامتها على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

ويرمز الشكل العام للشعار إلى لعبة الريشة، كما تم اختيار زهرة اللوتس كونها رمزًا للتراث الفرعوني إضافة إلى أنها الرمز الرئيسي للتنوير الروحي عند القدماء المصريين، وتم اختيار الألوان نسبةً لألوان علم جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر، أن يعلن مسؤولو اتحاد الريشة عن عدد الدول المشاركة في البطولة عقب وصول التأكيدات الخاصة من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة.

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.

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