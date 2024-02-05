بعد إقالة باتشيكو.. فتح الله يقود تدريبات بيراميدز

قاد محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز تدريبات الفريق اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

قررت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو وجهازه الأجنبي المعاون متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.

ويقود فتح الله تدريبات الفريق بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستأنف بيراميدز مشواره في الدوري الممتاز يوم ١٤ فبراير الجاري بمواجهة نادي زد في بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.

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