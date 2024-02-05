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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«سيدات طائرة الأهلي» يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة ‏‏3 -0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.

أقيمت المباراة على صالة أبو الهول بالإسكندرية، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب اللاعبات، حيث انتهت المباراة ‏بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد‎.‎

حسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-11، واستمر تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-21، قبل أن ينهي ‏الفريق الشوط الثالث والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-8.

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» بفضل الاستقبال المتقن والإرسال والإعداد المميز وحائط الصد القوي، ليحقق الفوز ويواصل مشواره نحو التتويج بلقب كأس مصر.

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