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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فصائل عراقية تعلن قصف هدف في إيلات الإسرائيلية بالطائرات المسيرة

قناة القاهرة الإخبارية
قناة القاهرة الإخبارية

أعلنت فصائل عراقية قصف هدف في إيلات الإسرائيلية بالطائرات المسيرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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مسئول إسرائيلي يكشف حقيقة مشاركة تل أبيب في مخطط قــ.ــتل سليماني

وأكد أبو بكر باذيب الباحث الاستراتيجي، إن تقديم روسيا بطلب لمجلس الأمن لمناقشة تدخل الولايات المتحدة على السيادة في سوريا والعراق واليمن، لن تفيد بشيء، فهناك سلبية كبيرة في إدارة اجتماعات مجلس الأمن، في تأخذ مأخذا تقليديا.

وأضاف «باذيب» خلال حديثه عبر سكاي مع الإعلامية إيمان الحويزي لمطروح للنقاش على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة بعملياتها في سوريا والعراق واليمن، تعتقد أنها تدافع عن الأمن الملاحي الدولي، وتحافظ على قدراتها على إبقاء سلاسل الإمداد دون تجاوزها والاعتداء عليها، ولكن في الحقيقة هذا تهديد كبير للأمن والاقتصاد العالمي وسيكون بمثابة كارثة أن أستمر.

وتابع الباحث بالشأن الاستراتيجي، أن آلية الإحاطة في مجلس الأمن ستأخذ بعد تقليدي، ولن تتجاوز الاجتماعات الفاشلة، التي لن تصل إلى قرار بحد ما تقوم به الولايات، ففي النهاية هناك دولتين كبيرتين من الصعب إصدار قرارات تنتقدهم أو توقف ما يقومون به من اعتداءات.

وأكمل: «الكثير من الدول التي ليس لها دخل أو دافع مباشر في أزمة الشرق الأوسط، منها الهند والصين، ترى أن هناك تأثيرات اقتصادية لا يمكن تجاوزها وأن هذه الأزمة ستصل تداعياتها تؤثر على اقتصاد العالم وجوانبه السياسية ولن ترحم أحدا».
 

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