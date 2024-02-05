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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال يشيد بتبرع أحمد سعد للاقتصاد: "تكريم للفن.. والمصري هيفضل مصري"

احمد سعد
احمد سعد

أشاد الإعلامي أسامة كمال بتبرع الفنان أحمد سعد بـ50 ألف دولار لمساعدة الاقتصاد المصري، معقبًا: "المصري هيفضل مصري"، موضحا أن مصر سلحت جيشها ودخلت حرب تحرير الأرض من الاحتلال بأموال وتبرعات بعض الفنانين مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن التبرع ليس عيبًا ولكنه لن يبني اقتصاد بلد كبير مثل مصر، مؤكدا أن تبرع أحمد سعد للاقتصاد المصري هو تكريم للفن والفنان المصري، متابعا: "الفنان المصري يكون تعبان لما بلده تكون تعبانة".

وتابع: نحن أولى بالتكاتف خلال الفترة الحالية.

وأوضح أسامة كمال، أن هناك عددا من الجامعات والهيئات الاقتصادية في أوروبا قائمة على التبرعات، منوهًا بأن اقتصاديات الدول تحتاج لأكثر من التبرع، وتابع: "التبرع لا مانع منه ونحن أولى بالتكاتف خلال الفترة الحالية لتخطي الأزمة الحالية".

أحمد سعد مساعدة الاقتصاد المصري مصر الإقتصاد المصرى

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