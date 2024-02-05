رئيس الوزراء اليمني الجديد: نحرص على أن نكون شركاء في إحلال الأمن والسلام

قال رئيس الوزراء اليمني الجديد أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، إنه يتعهد بالعمل من أجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني الجديد: “سنحرص على أن يكون اليمن شريكا في إحلال السلام والأمن”.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة على اليمن وسوريا والعراق هي محاولة لصرف انتباه المجتمع الدولي عن الوضع في فلسطين.

وأشار كنعاني في مؤتمر صحفي أسبوعي، الى أن مهاجمة دول أخرى في المنطقة هو انتهاك لسيادتها ومحاولة يائسة لصرف انتباه الرأي العام عن الأزمة الكبرى في فلسطين والتي يتمثل حلها في إنهاء الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني المضطهد".