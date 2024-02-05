مليون طلقة.. أزمة جديدة تواجه الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

أكد الممثل الدائم لإستونيا لدى حلف شمال الأطلسي، يوري لويك، أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على تزويد أوكرانيا بمليون طلقة من الذخيرة بحلول شهر مارس، ولكن هذه الشحنات يمكن أن تكتمل بحلول نهاية هذا العام.

وأوضح لويك أنه "في الولايات المتحدة، يعد هذا جهدًا وطنيا، لذا فإن لديهم جميع أنواع الأدوات اللازمة لتشغيله وتشغيله بسرعة والتي تأتي من القدرات الوطنية، لكن في أوروبا، يتعين علينا المضي قدمًا باستخدام أساليب السوق، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أن في الولايات المتحدة الكثير من العمل الجاري وبينما لم نتمكن من تسليم هذه المليون قذيفة بحلول شهر مارس، نأمل أن نتمكن من ذلك بحلول نهاية العام، كما وعد الاتحاد الأوروبي".

ووفقا له، قبل حرب روسيا واسعة النطاق ضد أوكرانيا، لم تنتج الديمقراطيات الغربية سوى عدد قليل جدا من القذائف.

وقال "على سبيل المثال، أنتجت الولايات المتحدة 30 ألف قذيفة شهريا لكن أوكرانيا ستحتاج في العام المقبل إلى مليوني قذيفة لذا فإن هذه المقاييس غير مناسبة تماما للتحدي الحالي".