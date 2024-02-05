عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القمر والزهرة والمريخ مشهد فلكي بديع يظهر في السماء

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

تتزين سماء مصر على مدار يومي الأربعاء والخميس، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقتران ثلاثي حين يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: إننا على موعد مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية (كوكب الحب والجمال) وكوكب المريخ الكوكب الأحمر.

أوضح أن الاقتران الثلاثي البديع يمكن مشاهدته في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في يومي الأربعاء والخميس 7 - 8 فبراير، حيث نرى الثلاثة اجرام بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية بغضون الـ 5:30 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

ولفت الدكتور أشرف تادرس، إلى أنه لكي نتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو و خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كما تشهد سماء مصر، الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

اقتران القمر مع نجم قلب العقرب

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إننا علي موعد اليوم الإثنين 5 فبراير ظاهرة فلكية جميلة ومع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة يستعد الراصدون وهواة الفلك لمتابعتها وهي اقتران القمر مع نجم قلب العقرب، أننا سوف نتمكن من مشاهد نجم قلب العقرب اثناء اقترانه مع القمر ومشاهدتهما من الأراضي المصرية بالعين المجردة من بعد غروب الشمس.

أوضح تادرس، أن القمر مع نجم قلب العقرب (أنتاريس Antares) ويمكن رؤيته هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاه الشرق في الـ 3:00 صباحا في ذلك اليوم إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

النجم العملاق قلب العقرب (Antares)

أشار أستاذ الفلك إلي أن النجم أنتاريس Antares أو قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

وأشار الدكتور اشرف تادرس، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

القمر والزهرة والمريخ القمر القمر مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية كوكب المريخ موعد مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

انفراجة في أزمة السكر.. بشرى سارة لمزارعي القصب بشأن أسعار التوريد

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

ترشيحاتنا

السيد القصير: نجري حصرا للمحاصيل بالذكاء الاصطناعي.. و«كارت الفلاح» سهل على المزارعين

أمين عمر وأبو الرجال وطه وعاشور في قبل نهائي أمم أفريقيا

بعد عودة نجله إلى الزمالك.. فاروق جعفر: كنت زعلان ونفسيتي تعبانة

الدولار يواصل الانهيار.. يوسف الحسيني: الرئيس السيسي وعد وأوفى.. فيديو

محدش اهتم بيا.. محمد الناظر يفاجئ الجميع بمرضه الخطير

المرشد الأعلى الإيراني يوجه رسالة إلى الدول العربية بشأن الاحتلال الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الفضاء.. علاج جديد للقضاء على السرطان

رقص جريء.. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات شديدة من الجمهور

ملك بريطانيا يبدأ رحلة علاجه من مرض خطير.. ماذا سيفعل ولي العهد؟

أزمة صحية مفاجئة.. تطورات حالة علاء مرسي الصحية|وهذه مخاطر مرضه

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ