ذهب لإنقاذ الطفلة هند.. الهلال الأحمر الفلسطيني: لا أثر لطاقم الإسعاف حتى الآن

قالت وكالة صفا الفلسطينية، إن الهلال الأحمر الفلسطيني صرح بأنه منذ 7 أيام وحتى الآن والمصير مجهول لفريق الإسعاف الذي خرج لإنقاذ الطفلة هند في غزة.

وطالب الهلال الأحمر المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير الطفلة هند وطاقمه.

ويقترب عدد الشهداء في غزة من رقم مفزع، حيث وصل إلى نحو 28 ألف شهيد.

وذكرت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 شهيدًا و205 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 27478 شهيدًا و66835 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.