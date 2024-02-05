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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع عرض السكر في الأسواق .. الغرف التجارية تبشر بحل الأزمة

السكر
السكر

علق علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على تراجع معروض السكر في الأسواق   في المحال التجارية،  قائلا : "السكر ينتج  بواقع  250 ألف طن يوميا، مشيرا إلى أن الرصيد المتاح حاليا يكفي لمدة أكثر من شهرين.

قال علاء عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن أزمة السكر كان سببها عوامل لوجستية  بالأساس،  وتشمل مراحل نقل السكر من مراكز التكرير إلى التعبئة ثم ضخه عبر شبكات التوزيع، وجاري حلها الان.

 

 سعره  41 جنيها

وتابع  أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه خلال أسبوع او أسبوعين أتوقع عودة ظهور  السكر في الأسواق  من خلال وزارة التموين  ب  24 جنيه لإعادة بيعه  بسعر 27 جنيه  للمستهلك   بخلاف ما يتم استيراده  ويبلغ  سعره  41 جنيها.

 

علاء عز السكر المحال التجارية مراكز التكرير وزارة التموين

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