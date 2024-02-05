بسبب محكمة العدل الدولية.. إيتوتشو اليابانية تنهي تعاونها مع الاحتلال

كشفت وكالة رويترز أن شركة إيتوتشو اليابانية تعمل على إنهاء تعاونها مع الاحتلال.

وذكرت الشركة أنها في سبيلها لإنهاء تعاونها مع شركة إلبيت الدفاعية الإسرائيلية وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولي المدين للاحتلال.

وليست هذه الشركة الاولى التي تقطع علاقاتها بالاحتلال نتيجة أفعاله التي ترقى للإبادة الجماعية.

يأتي ذلك فيما قالت الأمم المتحدة إن إعادة بناء قطاع غزة الذي مزقته الحرب في فلسطين وإعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية إلى مستويات ما قبل الصراع قد يستغرق عقودا، محذرة من الظروف غير الملائمة للسكن في القطاع المحاصر.