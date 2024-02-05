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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب محكمة العدل الدولية.. إيتوتشو اليابانية تنهي تعاونها مع الاحتلال

معاناة وإبادة لأهالي
معاناة وإبادة لأهالي غزة

كشفت وكالة رويترز أن شركة إيتوتشو اليابانية تعمل على إنهاء تعاونها مع الاحتلال.

وذكرت الشركة أنها في سبيلها لإنهاء تعاونها مع شركة إلبيت الدفاعية الإسرائيلية وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولي المدين للاحتلال.
وليست هذه الشركة الاولى التي تقطع علاقاتها بالاحتلال نتيجة أفعاله التي ترقى للإبادة الجماعية.

يأتي ذلك فيما قالت الأمم المتحدة إن إعادة بناء قطاع غزة الذي مزقته الحرب في فلسطين وإعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية إلى مستويات ما قبل الصراع قد يستغرق عقودا، محذرة من الظروف غير الملائمة للسكن في القطاع المحاصر.

إبادة إعادة بناء قطاع غزة محكمة العدل الدولية إيتوتشو اليابانية الاحتلال الحرب في فلسطين العدل الدولية

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