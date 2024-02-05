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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرشد الأعلى الإيراني يوجه رسالة إلى الدول العربية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

المرشد الأعلي الإيراني
المرشد الأعلي الإيراني

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الشخصيات البارزة في المجتمع الإسلامي إلى الضغط على حكومات بلدانهم لقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل والتوقف عن تقديم أي نوع من الدعم لها.

وشدد خامنئي على أنه يتعين على السياسيين والعلماء والصحفيين في الدول الإسلامية إعلام الناس ودعوتهم للضغط على حكوماتهم لتوجيه ضربة قوية للنظام الصهيوني وهذه الضربة، على حد تعبيره، لا تعني الحرب، بل "قطع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، دعا خامنئي، الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المرشد الأعلى الإيراني وفقا لقناة برس تي في الإيرانية، إن وقف إطلاق النار أمر يتعين على إسرائيل أن تقرره، لذلك بدلا من الدعوة إلى وقف إطلاق النار، يمكن للقادة العرب اتخاذ إجراءات من خلال قطع العلاقات مع إسرائيل.

وقال خامنئي إن القضية التي في أيدي المسؤولين في الدول الإسلامية قطع شرايين الحياة الحيوية للنظام الصهيوني، مضيفا أنه على الدول الإسلامية أن تقطع اتصالاتها السياسية والاقتصادية مع النظام الصهيوني، ولا نساعد هذا النظام.

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المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي ايران

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