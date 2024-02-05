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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الزراعة: ميكنة أكثر من 5700 جمعية.. ودربنا الكوادر البشرية على التحول الرقمي

الدكتور محمد القرش..
الدكتور محمد القرش.. متحدث الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة وهناك تطور في القطاع منذ 2014 في إيجاد وسائل رقمية تخدم الفلاح والمزارع المصري وتوسيع الرقعة الزراعية، موضحًا أن الصادرات الزراعية حققت رقما مهما وهو نتيجة تطورات في العمل، وبدأت الوزارة في تحديث استراتيجيتها ووضع ضوابط للعمل من خلالها.

تدريب الكوادر البشرية بالجمعيات

وأشار "القرش"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن هناك بنية معلوماتية في القرى والجمعيات الزراعية للوصول بالتكنولوجيا للمزارعين، موضحًا أن كل جمعية زراعية بها جهاز تابلت، مفيدا بأنه تمت ميكنة أكثر من 5700 جمعية زراعية وتم تدريب الكوادر البشرية بالجمعيات.

وتابع أنهم يحتاجون تزويد كميات كبيرة من الاسمدة في الجمعيات الزراعية ليكون هناك توزيع عادل للكميات على المزارعين والفلاحين، مشددًا على أن هناك مراجعة مستمرة للإجراءات بحثًا عن التحسين والتطوير، موضحا أن الانتقال للعاصمة الإدارية لم يكن انتقالا مكانيا ولكنه انتقال نوعي ايضًا.

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