خبير اقتصادي: لا وجود للسوق السوداء للدولار خلال أيام معدودة

علق الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية، وأسباب حدوث ذلك.

وقال بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامجه " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية":" منذ يوم الأربعاء الماضي كان هناك ملامح بانخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء ".

وأضاف :" يوم الخميس الماضي أصدر البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة 2 % ، ونسمع يوميا انخفاضات جديدة بأسعار الدولار في السوق السوداء".

وتابع مصطفى بدرة :" خلال أيام معدودة لن يكون هناك تواجد للسوق السوداء للدولار ، ونسبة التراجع في أسعار الدولار بالسوق السوداء ما بين 30 و 40 %".

وأكمل بدرة:" كافة المواقع الأجنبية والمؤسسات الأجنبية تتحدث عن أن الاتفاق بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي في حدود 10 مليارات دولار ".