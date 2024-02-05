الخارجية الأمريكية: لقطات الجندي الإسرائيلي واقفا فوق فلسطيني جريح مثيرة للقلق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن اللقطات التي تظهر جنديًا إسرائيليًا يقف فوق فلسطيني جريح ومجرد من ملابسه في غزة "مقلقة للغاية".

وكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن أنه تم تحميل المقطع القصير على Instagram بواسطة Yosee Gamzoo، وهو جندي في جيش الاحتلال وقام في وقت لاحق بحذف المنشور وكذلك حسابه على إنستجرام ونشرت عنه حسابات مؤيدة للفلسطينيين واتهمته بتعذيب المشتبه به.

وردا على سؤال حول اللقطات في مؤتمر صحفي، قال باتيل إنه لم يرها من قبل موضحا: "ليس لدي أي معرفة أو معلومات فيما يتعلق بالظروف المحيطة بهذا الحادث"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف “سأترك الأمر لجيش الدفاع الإسرائيلي للتحدث عن تلك الحالات المحددة، لكننا أوضحنا لهم أن يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يجب احترام القانون الإنساني، وأن أولئك الذين لا يمتثلون يجب أن يخضعوا للمساءلة".

وقالت الصحيفة العبرية إنه لم يكن لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق فوري على الحادث.