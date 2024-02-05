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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف نستعد لرمضان ونقلع عن الذنوب؟ أزهري يقدم مجموعة من النصائح

شهر رمضان
شهر رمضان

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة من علماء الأزهر الشريف، عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وشروط التوبة، وكيفية الإقلاع عن الذنوب.

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وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن استعداد المسلمين لشهر رمضان لا يكون بصورة واحدة عند الجميع، فمنهم من يحسن الاستعداد ومنهم من يغفل عن هذا الشهر.

وأشار إلى أن الاستعداد الحقيقي لشهر رمضان هو التهيؤ للعبادة في هذا الشهر الكريم، من أجل الفوز بمغفرة الذنوب في هذا الشهر المبارك.

وأوضح، أن تهيئة النفس للعبادة أمر مهم جدا في سبيل تحقيقها على الوجه الأكمل، فيستحب حاليا صيام يومي الإثنين والخميس للتعود على الصيام.

وتابع: نفض التراب من المصحف، وابدأ في قراءة القرآن الكريم والإكثار من قراءته، استعدادا لختم القرآن في شهر رمضان مرة وأكثر.

وأوضح، أنه يستحب كتابة الأدعية التي يحتاجها المسلم للإكثار منها في شهر رمضان، شهر استجابة الدعوات، كما ينبغي المحافظة على الصلوات في جماعة والوقوف في الصف الأول لما له من ثواب عظيم.

وذكر أبو اليزيد سلامة، أن شروط التوبة استعدادا لشهر رمضان، تكمن في الإقلاع عن الذنب من الآن وعدم الاستمرار في ارتكابه.

كما ينبغي رد الحقوق إلى أصحابها والتوبة عن هذا الذنب، وبداية صفحة جديدة مع الله عزوجل.

الأزهر رمضان التوبة الذنوب

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