أستاذ علوم سياسية يكشف كواليس وأهداف زيارة بلينكن للمنطقة

أكد الدكتور جمال سلامة استاذ العلوم السياسية بجامعة السويس أن زيارات بلينكن المكوكية المتكررة للمنطقة هدفها تأمين مصالح إسرائيل وأمريكا في المنطقة، ولن تأتي بجديد بخصوص وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن أمريكا تدعم إسرائيل بشكل كامل ومحتضنة للمشروع الصهيوني.

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن أمريكا تريد مساعدة إسرائيل عن طريق عودة مباحثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل والتي توقفت.

حزمة المساعدات لإسرائيل

وأكد أن بلينكن الرجل المناسب لمهمة يريد لها الفشل للوصول إلى صفقة هدنة بين اسرائيل والمقاومة، وأن أمريكا إذا أرادت الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار فبضغطة زر تستطيع وقف حزمة المساعدات لإسرائيل.