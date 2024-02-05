عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الولايات المتحدة تحاول جر أكبر دول الشرق الأوسط إلى الصراع الحالي

مندوب روسيا في الأمم
مندوب روسيا في الأمم المتحدة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن تصرفات الأنجلوسكسونيين في الشرق الأوسط تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف مندوب روسيا في الأمم المتحدة أن هذه التصرفات تقوض النظام العالمي الذي يقوم على سيادة القانون الدولي العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأكد نيبينزيا أن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق تهدف إلى زيادة تأجيج الصراع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول جر أكبر دول الشرق الأوسط إلى الصراع الحالي.

مندوب روسيا في الأمم المتحدة اسيلي نيبينزيا مجلس الأمن الدولي تصرفات الأنجلوسكسونيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

ترشيحاتنا

اختل توازنه.. مصرع سائق سقط من أعلى مول شهير في المقطم

القوة الشرائية تراجعت كثيرا.. غرفة الصناعات المعدنية تكشف أسباب تراجع أسعار الحديد

رئيس غرفة صناعة الملابس: بدايات افتتاح الأوكازيون الشتوي ليست جيدة.. وهذه أسبابها

حكم من نسي الركوع ثم تذكره وهو ساجد؟.. أزهري يجيب

أول تعليق من محمد رمضان بعد تنصيبه سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أخبار الفن| اعتزال نجمة شابة.. وأخرى شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب «رقص جريء»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسبة برمة| الهلال السعودي يسعى لخطف صلاح من الاتحاد.. وتوتنهام يزاحم ليفربول على الفوز بالبديل البرازيلي

حتى أبويا معرفش.. نجل هاني الناظر يكشف عن إصابته بهذا المرض

من الفضاء.. علاج جديد للقضاء على السرطان

رقص جريء.. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات شديدة من الجمهور

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ