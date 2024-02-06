مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد بـ هاتريك «فيل فودين»

انتهت مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في ختام مباريات الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي بفوز السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليقترب من صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف مانشستر سيتي الثلاثة (هاتريك)، اللاعب فيل فودين، في الدقائق 45 و53 و70، فيما سجل هدف برينتفورد الوحيد اللاعب نيال موباي في الدقيقة 21.

وبتلك النتيجة وصل مانشستر سيتي للنقطة 49 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويبتعد بفارق نقطتين عن الصدارة المتواجد فيها فريق ليفربول، ولديه مباراة مؤجلة أمام برينتفورد أيضا لحساب الدور الأول.

بينما يستمر تواجد برينتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

وشهدت الجولة الـ 23 تسجيل 50 هدفا؛ ليكون أكثر رقم هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.