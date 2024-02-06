رئيس إدارة الأصول: الصناديق السيادية تدار على أساس تجاري وتقتنص الفرص

قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن أي استثمار مباشر من المؤسسات المالية المختلفة، هو إضافة للاقتصاد والاستثمار المصري، ودعاية قوية وترويج لمصر كمقصد استثماري، وخاصة أن الناس تتبع قادة الرأي والفكر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أن الصناديق السيادية حتى وإن كان تديرها الحكومات، ولكنها تدار على أساس تجاري، وتستهدف اقتناص الفرص الجيدة، وتحقيق الأرباح، لأنها مرتبطة بالأجيال القادمة،

وأشاد بالتعاون بين صندوق مصر السيادي، و أحد صناديق أبوظبي السيادية، مشددًا على أن المصالح مشتركة والعلاقات مع الغمارات قديمة، وهناك اساتثمارات وتبدال تجاري واقتصادي واستثماري صحي جدًا.