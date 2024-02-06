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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالقادر شهيب يكشف ملامح الصحافة بعهد مبارك وكيفية اختيار رؤساء التحرير

عبدالقادر شهيب الكاتب
عبدالقادر شهيب الكاتب الصحفي

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن الصحافة في عصر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، خصص لها في كتابه "صحافتنا والسنوات الصعبة" السنوات الأخيرة من 2005، وحتى 2011 عندما تنحي عن الحكم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الملمح السياسي للصحافة القومية كان من يتولى ترشيح  واختيار رؤساء التحرير والمؤسسات القومية هو الرئيس بمساعدة عدد من المساعدين له والوزراء وهذا ما كان سائدًا أيام  الرئيسين عبدالناصر والسادات.

وتابع، أن مجموعة الورزاء كانت مكونة من أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وأنس الفقي وزير الإعلام، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، ومفيد شهاب رئيس مجلسي الشعب والشوري، وحدث نقاش بينهم في الاختيارات ورأي الرئيس هو الحاسم.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالًا من زكريا عزمي، هو ومن من تولوا قيادة رؤساء التحرير بالصحف والمجلات القومية قبل 3 أيام من صدور القرار ووقتها أخبره بتولي  رئاسة تحرير المصور ورئيس مجلس إدارة دار الهلال.

ظهور  الصحافة الخاصة

وتابع، أن العنوان الثاني وجود صحافة خاصة وكانت تأخذ تصريح من قبرص وبمرور الوقت سمح لها أن تطبع في المؤسسات القومية وتوزع في شركات ومع الوقت تم تعديل القانون بتأسيس شركات تؤسس صحف خاصة، كانت أسبوعية وبعدها يومية، مشيرًا إلى أن المصري اليوم، كانت تجربة تستحق التوقف عندها لكنها مع مررو الوقت أثارت القلق لدى المسئولين وتحديدًا صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري، وأوصى أن تجتمع الأهرام والأخبار والجمهورية ليناقشوا المنافسة ولايفقدوا سبقهم للمصري اليوم.

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