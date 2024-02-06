4 ملايين دولار.. محسن جابر يعرض عقد شراء حقوق ملكية شركة الموسيقار عبدالوهاب

كشف المنتج محسن جابر، تفاصيل جديدة تخص تراث موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، ردا على مذكره نجله حول بيع حصة صوت الفن للراحل، قائلا “أنا زعلان جدا أن نجل الموسيقار عبد الوهاب يقول مثل هذا الكلام لان الحقائق وجميع الورثة يعلمونها تحمل شقين، الاول أنهم باعوا لي حصتهم في شركة صوت الفن بقيمة 4 مليون دولار، بتاريخ 29 يونيو 2000 وليس مقابل 100 ألف جنيها كما ذكر، وإستلفتها وقتها وكنت داخل عشان أحل مشكلة بينه وبين العمروسي في حينها”.

وقال محسن جابر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن قيمة العقد كانت بالدولار، مؤكدا أنه سددت بالكامل للورثة وهي تعادل ماقيمته حاليا 200 مليون جنيه وليس 100 ألف جنيه.

وتابع المنتج محسن جابر، أنه مقابل هذه البيعة لحصة ورقة عبد الوهاب في صوت الفن، ينبثق عنها عدة أمور تشمل حصة من إيرادات من جمعية الملحنين وإيرادته من أتحاد الاذاعة والتلفزيون وغرفة صناعه السينما .