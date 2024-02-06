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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تطورات الحالة الصحية للفنان علاء مرسي.. فيديوجراف

صدى البلد

تعرض الفنان علاء مرسي لأزمة صحية مفاجئة في القولون، تسببت في خضوعه لعملية جراحية.


 

ورقد داخل أحد المستشفيات في القاهرة، بعد خضوعه لجراحة خطيرة في القولون، وظهر علاء مرسي في مقطع فيديو ليطمئن جمهوره من المستشفى، وقد نشر الفيديو الفنان شريف باهر عبر حسابه على موقع"فيسبوك".


 

وقال شريف باهر في الفيديو "بطمنكم على صحة الفنان علاء مرسي، هيقعد يومين بس في المستشفى وهيخرج،حبيت أطلع لايف علشان نطمن كل الناس على صحة أخويا وحبيبي، وهو عنده مشاكل في القولون".


 

وصرحت فاطمة، ابنة علاء مرسي، لوسائل إعلام بأن والدها تعرض لأزمة صحية في القولون، وأن الأطباء قرروا أن يخرج من المستشفى اليوم.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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