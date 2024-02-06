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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هل الرياضة البدنية تحمي الرجال من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

هل الرياضة البدنية
هل الرياضة البدنية تحمي الرجال من خطر الإصابة بسرطان البروست

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن ممارسة النشاط البدني العادي والمنتظم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا في الرجال، دراسات عديدة أظهرت علاقة إيجابية بين مستوى النشاط البدني وخفض خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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هل الرياضة البدنية تحمي الرجال من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ؟

الأسباب المحتملة لارتباط النشاط البدني بخفض خطر سرطان البروستاتا تشمل:

تأثيرات الهرمونات: يعتقد أن النشاط البدني يمكن أن يؤثر على مستوى الهرمونات في الجسم، بما في ذلك هرمون التستوستيرون. تقليل مستوى هذا الهرمون قد يقلل من خطر تطور سرطان البروستاتا.

تحسين الوظائف الجسدية: ممارسة النشاط البدني يمكن أن تحسن اللياقة البدنية ووظائف الجسم بشكل عام، بما في ذلك نظام المناعة. قد تكون وظيفة الجهاز المناعي الأقوى قادرة على مكافحة الخلايا السرطانية المحتملة.

تحسين الوزن والتركيب الجسمي: النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساهم في خفض الوزن الزائد والحفاظ على تركيب جسمي صحي. الوزن الزائد والسمنة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

يجب ملاحظة أنه على الرغم من وجود تلك الدراسات التي تشير إلى العلاقة بين النشاط البدني وخفض خطر سرطان البروستاتا، فإنه لا يمكن أن يضمن أن النشاط البدني وحده سيحمي تمامًا من الإصابة بهذا النوع من السرطان. من الأهمية بمكان إجراء فحوصات منتظمة ومتابعة مع الطبيب للكشف المبكر عن أي تغيرات أو علامات مشتبهة.

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