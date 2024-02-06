تتحمل تسونامي ارتفاعه 14 مترا.. رئيس هيئة المحطات النووية: محطة الضبعة آمنة

أكد أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن التكنولوجيا المستخدمة في محطة الضبعة النووية من الجيل الثالث المطور والمتقدم.

وقال أمجد الوكيل في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الجيل الثالث المطور يتميز بأعلى معايير الأمان النووي ".

وأضاف أمجد الوكيل:" المحطة لها وعاء مزدوج الجدران ويستطيع تحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن تسير بسرعة 150 متر في الثانية وتسطيع تحمل تسونامي حتى 14 متر".

وتابع أمجد الوكيل:" محطة الضبعة النووية مزودة بكل وسائل الأمان، وأطمئن الشعب المصري بأن مفاعل الضبعة النووي آمن".

وأكمل امجد الوكيل:" والسكن بجوار محطة الضبعة النووية آمن ولا تأثير سلبي لها".