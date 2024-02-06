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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: أحاديث جارية مع كيروش للعودة إلى تدريب منتخب مصر

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق أن اتحاد كرة القدم المصري، يواجه أزمات كثيرة في الهيكل الإداري، وعدم وجود لجان فنية قادرة على تقييم الأمور بشكل جيد.

وقال، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك 5 مدربين مرشحين لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر، وفي كلام مع كيروش بالفعل، حسبما وصلني، ورجيرو ميكالي بعيد تماما، وهناك كلام مع هوجو بروس.. ومن الصعب التعاقد مع هيرفي رينار وهو مرتبط بعقد سارٍ مع فرنسا للسيدات".

وأكمل: "هناك حديث مع كارلوس كيروش للعودة مجددا لتدريب منتخب مصر، وحال عودته ليس شرطًا ان اكون متواجدا معه".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة أخطأ في اصدار بيان شامل تعيين مدير فني للاتحاد مع اقالة فيتوريا وجهاز الكرة النسائية، والمدرب البرتغالي حصل على 820 ألف يورو شرطا جزائيا، ولا زال هناك راتبا متبقي له من شهر يناير.

وشدد على أنه لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة مع محمد شوقي وباقي الجهاز الفني كما أنه حصل على وعود كثيرة ولم يتم تنفيذها.

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