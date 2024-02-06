أسلحة جديدة خلال 2024.. روسيا تستعد لغزو السوق العالمية

صرح ألكسندر ميخيف، المدير التنفيذي لشركة "روسوبورونيكسبورت" الروسية والمتخصصة في إدارة صادرات وواردات روسيا الدفاعية والعسكرية، بأن موسكو تعتزم طرح أسلحة ومعدات عسكرية جديدة- بما في ذلك الطائرات المسيرة- في السوق العالمية، وأن تحصل على تصاريح للتصدير خلال العام الجاري.

وتوقع ميخيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الاخبارية الروسية: "أن تقوم شركات التصنيع الروسية في عام 2024 بتكثيف إصدار وثائق الترخيص للنماذج الجديدة، بما في ذلك تلك الموجودة في قطاع الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى ذلك، يُظهر السوق طلبًا مرتفعًا على منتجاتنا التي خضعت للتحديث بناءً على نتائج الاستخدام في القتال".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الإثنين، أنها "نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد هجوم حوثي بصاروخ كروز".

وأضافت: "القوات قصفت 4 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جميعها مجهزة للإطلاق على السفن في البحر الأحمر".

ويوم السبت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها دمرت صاروخ كروز مضاد للسفن في اليمن كان مجهزا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان "رصدت القوات الأمريكية صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وخلصت إلى أنه يمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".