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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يستهدف مسيّرتين تابعتين للحوثيين في اليمن

صدى البلد

قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن قواته نفذت غارة دفاعا عن النفس على طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في اليمن.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس: "تعرفت القوات الأمريكية على الطائرتين المسيرتين المفخختين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما تمثلان تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وفي سياق متصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الإثنين، أنها "نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد هجوم حوثي بصاروخ كروز".

وأضافت: "القوات قصفت 4 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جميعها مجهزة للإطلاق على السفن في البحر الأحمر".

ويوم السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها دمرت صاروخ كروز مضادا للسفن في اليمن كان مجهزا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان "رصدت القوات الأمريكية صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وخلصت إلى أنه يمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".

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