وزيرة الاقتصاد التونسية: حريصون على تعزيز الشراكة مع البنك الدولي

قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، إن البنك الدولي يمثل شريكا أساسيا للتنمية في تونس منذ عقود، مشيرا إلى حرص الحكومة التونسية على تعزيز هذه الشراكة، خاصة في هذه ظل الظروف الصعبة التي تمر بها معظم دول العالم، لاسيما الدول النامية.

جاءت تصريحات وزيرة الاقتصاد التونسية، خلال لقاء عقدته مع المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي سيد طوكير شاه، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وبحث الجانبان أهم الأولويات التونسية التي تم إقرارها للمرحلة القادمة سواء على مستوى الانتقال الطاقي أو مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، لاسيما على المستوى البيئي وندرة المياه، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والتمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة والأمن الغذائي والتنمية البشرية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي أن تونس تعد من الشركاء المهمين للبنك، معربا عن الاستعداد لدعم البرامج الإصلاحية والتنموية ذات الأولوية الوطنية.

وأشار إلى أن تونس تتناغم مع توجهات البنك الدولي للمرحلة القادمة والتي تركز بدورها على مجالات مهمة على غرار الطاقات المتجددة والمياه والأمن الغذائي والبنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية والتجديد التكنولوجي والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وجدد الالتزام بمواصلة دعم تونس بما يساعدها على تحقيق أهدافها المرجوة في النماء الاقتصادي والاستقرار والرقي الاجتماعي.